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        Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenilen Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 09:43 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:43
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        Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenilen Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

        Süper Lig'deki son galibiyetini 12. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 3 maçtan puan alamadı.

        Trabzonspor karşısında bu sezon ligdeki 10. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK, 15 puanla düşme hattına yaklaştı.

        Ligde yediği 25 golle kalesinde en çok gol gören takımlardan olan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri ise 15 kez sarsmayı başardı.

        Ligde beraberliği olmayan tek takım konumunda bulunan Gaziantep FK, ligin 16. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

        - 4 oyuncu kart ceza sınırına geldi

        Gaziantep FK'de Djilobodji, Bikel, Mustafa Eskihellaç ve Dragus, ligde 3 sarı karta ulaştı.

        Dört oyuncu, ligde bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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