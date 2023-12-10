Stat:Kalyon

Hakemler:Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Osman, Gökhan Gökbilir

Gaziantep FK: Nita, Morais, Djilobodji, Nikoulou, Mustafa Eskihellaç, Bikel, Ogün Özçiçek, Oğulcan Çağlayan, Maxim, Markovic, Dragus

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mendy, Jens Stryger Larsen, Berat Özdemir, Trezeguet, Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Paul Onuachu

Sarı kart: Dk.15 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)

GAZİANTEP

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