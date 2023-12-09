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        Gaziantep'te fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Gaziantep'te iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:56 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:56
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        Gaziantep'te fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Gaziantep'te iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Sam Mahallesi 66012 No'lu Caddesi'nde faaliyet gösteren iplik fabrikanın depo bölümünde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        İplik ve makaraların yandığı olayda depo hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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