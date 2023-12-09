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        İslahiye'de gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 106. Topçu Alay Komutanlığı tarafından gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:05
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        İslahiye'de gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 106. Topçu Alay Komutanlığı tarafından gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi.

        İslahiye'deki 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı Alay Gazinosu’nda düzenlenen etkinliğe, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu,106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Kadir Çelik, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği İslahiye temsilcisi Süleyman Yılmaz, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Etkinlikte konuşan Kaymakam Soylu, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, gazilere ve ailelerine ise sağlık diledi.

        106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Çelik ise şehit ve gazilere minnet borçlu olduklarını ifade ederek, programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        Kaymakam Soylu ve Albay Çelik yemekten sonra gaziler ve şehit yakınlarıyla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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