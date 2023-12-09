Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 14 haftasında 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 15 puan topladı.

Haftaya 14. sırada giren kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

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