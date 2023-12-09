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        Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:27
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        Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

        Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 14 haftasında 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 15 puan topladı.

        Haftaya 14. sırada giren kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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