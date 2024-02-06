Gaziantep'te doktor ve temizlik personeli hastanede darbedildi
Gaziantep'te kadın doğum hastanesinde görevli doktor ve temizlik personeli, hasta yakını tarafından darbedildi.
Gaziantep'te kadın doğum hastanesinde görevli doktor ve temizlik personeli, hasta yakını tarafından darbedildi.
Eşini muayene ettirmek için Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelen K.Y, kayıt yaptırmadan muayene odasına girdi. Doktor A.H.G'nin durumu kabul etmemesi üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y, doktor A.H.G ve temizlik personeli N.Y'yi darbetti.
Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheli, doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yaralanan doktor Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, temizlik personeli ise 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.