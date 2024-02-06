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        Depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:30
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        Depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaymakam Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve vatandaşlar depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

        İlçe merkezinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini Furkan Apartmanı'nda vefat eden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı dileyen protokol üyeleri, kabristanlara karanfil bıraktı.

        Daha sonra hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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