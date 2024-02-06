Depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Daha sonra hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve vatandaşlar depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

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