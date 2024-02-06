Depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Kaymakam Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve vatandaşlar depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.
İlçe merkezinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini Furkan Apartmanı'nda vefat eden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı dileyen protokol üyeleri, kabristanlara karanfil bıraktı.
Daha sonra hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
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