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        Gaziantep'te kaçakçılık iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'te huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:50 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:30
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        Gaziantep'te kaçakçılık iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı
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        Gaziantep'te huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Araban ilçelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

        Ekipler, uygulamalarda, 2 bin 960 paket kaçak sigara, 150 elektronik sigara, 250 kilogram kaçak tütün, 20 gram skunk, 18 gram toz esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve dijital tartı ele geçirdi, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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