Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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