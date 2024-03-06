Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 22:34 Güncelleme: 06.03.2024 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Ramazanda davul çalmasına izin vermeyen muhtarı vurdu
        Ramazanda davul çalmasına izin vermeyen muhtarı vurdu
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrenciler fidan dikti
        Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrenciler fidan dikti
        Gaziantep'te güvenlik toplantısı düzenlendi
        Gaziantep'te güvenlik toplantısı düzenlendi
        Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı
        Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı
        DASK Genel Müdürü Eren: Kahramanmaraş depremlerinde 35 milyar TL ödeme yapt...
        DASK Genel Müdürü Eren: Kahramanmaraş depremlerinde 35 milyar TL ödeme yapt...
        Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
        Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
        DASK "asrın felaketi"nde 600 bin dosya için 35 milyar lira ödedi
        DASK "asrın felaketi"nde 600 bin dosya için 35 milyar lira ödedi