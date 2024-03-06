Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Gaziantep FK’da ligin 5’inci haftasında teknik direktör Erdal Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Rumen Teknik adam Sumudica, kırmızı-siyahlı ekibin başına yeniden getirildi. Takımın başında 23 karşılaşmaya çıkan tecrübeli teknik adam 7 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Kötü geçen ligin 29’uncu haftasında Rumen teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir. Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır. Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi.