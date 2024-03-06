Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Gaziantep FK’da ligin 5’inci haftasında teknik direktör Erdal Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Rumen Teknik adam Sumudica, kırmızı-siyahlı ekibin başına yeniden getirildi. Takımın başında 23 karşılaşmaya çıkan tecrübeli teknik adam 7 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Kötü geçen ligin 29’uncu haftasında Rumen teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

        Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir. Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır. Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        DASK Genel Müdürü Eren: Kahramanmaraş depremlerinde 35 milyar TL ödeme yapt...
        DASK Genel Müdürü Eren: Kahramanmaraş depremlerinde 35 milyar TL ödeme yapt...
        Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
        Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
        DASK "asrın felaketi"nde 600 bin dosya için 35 milyar lira ödedi
        DASK "asrın felaketi"nde 600 bin dosya için 35 milyar lira ödedi
        Tarihinde ilk kez play-off'a kalan Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ni gözü...
        Tarihinde ilk kez play-off'a kalan Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ni gözü...
        Gaziantep'te işçilerin kaldığı 5 konteyner yandı
        Gaziantep'te işçilerin kaldığı 5 konteyner yandı
        Gaziantep'te şantiyede işçilerin kaldığı 5 konteyner yandı
        Gaziantep'te şantiyede işçilerin kaldığı 5 konteyner yandı