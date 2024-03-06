Gaziantep'te şantiyede işçilerin kaldığı 5 konteyner yandı

Yeşilyurt Mahallesi’nde depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden konutlarda çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerden birinde gece saatlerinde elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak bitişikteki 4 konteynere daha sıçradı. İşçilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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