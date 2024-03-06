Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te şantiyede işçilerin kaldığı 5 konteyner yandı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde deprem konutlarının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı 5 konteyner, gece saatlerinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te şantiyede işçilerin kaldığı 5 konteyner yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde deprem konutlarının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı 5 konteyner, gece saatlerinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yeşilyurt Mahallesi’nde depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden konutlarda çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerden birinde gece saatlerinde elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak bitişikteki 4 konteynere daha sıçradı. İşçilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tam 178 gün sonra! İç mimarın ölümünde sır perdesi aralandı!
        Tam 178 gün sonra! İç mimarın ölümünde sır perdesi aralandı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Kediler poşetle oynuyordu! Parkta Cenin!
        Kediler poşetle oynuyordu! Parkta Cenin!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…

        Benzer Haberler

        Nurdağı'nda "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı
        Nurdağı'nda "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı
        Depremzede terzi, konteyner çarşıda hayata yeniden başladı
        Depremzede terzi, konteyner çarşıda hayata yeniden başladı
        Gaziantep'te "Üreten Gaziantep kadınları çini sergisi" açıldı
        Gaziantep'te "Üreten Gaziantep kadınları çini sergisi" açıldı
        Gaziantep'te yaklaşık 1500 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi
        Gaziantep'te yaklaşık 1500 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi
        Nurdağı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında 500 fidan topra...
        Nurdağı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında 500 fidan topra...
        Gaziantep'te dağcılar Amanos Dağı'na tırmandı
        Gaziantep'te dağcılar Amanos Dağı'na tırmandı