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        Nurdağı'nda "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:29 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:30
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        Nurdağı'nda "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaymakam İsmail Alsancak başkanlığında, Kaymakamlık Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Kaya, İlçe Emniyet Müdürü vekili Mehmet Taşkır, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Şule Kalecik ve daire amirleri katıldı.

        Toplantıda, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerde alınacak tedbirlerle vatandaşların huzurlu bir şekilde oy verme işlemini tamamlaması için gerekenler görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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