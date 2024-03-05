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        Gaziantep'te yaklaşık 1500 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi

        Gaziantep'te "kırmızı reçete" ile satılabilen yaklaşık 1500 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:29
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        Gaziantep'te yaklaşık 1500 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi
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        Gaziantep'te "kırmızı reçete" ile satılabilen yaklaşık 1500 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Karkamış Gümrük Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçmek isteyen tırda arama yapıldı.

        Gümrük muhafaza memurlarınca yapılan aramada kırmızı reçeteyle satılabilen yaklaşık 1500 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Tırdaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Gümrükteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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