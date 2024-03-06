Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Tarihinde ilk kez play-off'a kalan Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ni gözüne kestirdi

        MEHMET AKİF PARLAK - KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ve tarihinde ilk kez play-off'a kalan Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, Vodafone Sultanlar Ligi'ni hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihinde ilk kez play-off'a kalan Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ni gözüne kestirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET AKİF PARLAK - KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ve tarihinde ilk kez play-off'a kalan Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, Vodafone Sultanlar Ligi'ni hedefliyor.

        B Grubu'nu topladığı 45 puanla 3. bitirerek adını tarihinde ilk kez play-off etabına yazdıran Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ne yükselmenin hesaplarını yapıyor.

        Takımın başantrenörü İbrahim Çadır, AA muhabirine, play-off karşılaşmalarının 8-10 Mart'ta Balıkesir'de, final karşılaşmalarının ise 15-17 Mart'ta Bursa'da oynanacağını söyledi.

        Zorlu bir lig etabından çıktıklarını ve seyir zevki yüksek karşılaşmalar oynadıklarını ifade eden Çadır, ilk hedefleri olan play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        Merinos Voleybol'un tarihinde ilk kez play-off'a katılma hakkı elde ettiğini aktaran Çadır, yönetime, taraftara ve oyuncularına teşekkür etti.

        Her zaman maç maç gitmeyi ve ona göre odaklanmayı seçtiğini vurgulayan Çadır, "Hedefimiz ilk dördün içinde bulunmaktı. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. Play-off'lara hazırız. Çok güzel uyumumuz, birlik ve beraberliğimiz var. Oyun olarak sürekli üzerine kata kata geldik. Play-off'lar için istekli ve arzuluyuz. Heyecanla bekliyoruz. Emin adımlarla gitmek istiyoruz. Orada şans faktörü de var. Sakatlık olmaz inşallah. Biz gerçekten inanıyoruz. Gaziantep'in her spor dalında üst ligde temsil edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

        Play-off karşılaşmalarının zorlu geçeceğini dile getiren Çadır, "Play-off çok farklı bir yer. Atmosferi ve heyecanı farklı. Daha sakin kalan ve dersine iyi çalışan takım başarılı olur. Bunların hepsini barındırdığımızı düşünüyorum. İnşallah güzel başlar ve bitiririz. Bizim kimseden korkumuz yok. Çıkıp oynayacağız. Keyifli bir oyun sergileyip, inşallah hedefimize ulaşacağız." şeklinde konuştu.

        - Kaptan Çadır: "İnşallah Sultanlar Ligi'ne gideriz"

        Takım kaptanı Melike Nezihe Çadır, ilk hedefleri olan play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını aktardı.

        Kulüp tarihinde ilk kez bu etaba kalındığını hatırlatan Çadır, "Şimdi play-off etabına gidiyoruz. Orada atmosfer çok farklı. Her şey değişebiliyor. Sonuncu gelen takım, birinci gelen takımı yenebiliyor. Bu tamamen farklı bir atmosfer. Çalışmalarımız iyi gidiyor, enerjimiz güzel. İnşallah Sultanlar Ligi'ne gideriz." ifadelerini kullandı.

        Merinos Voleybol, play-off etabında ALS Voleybol, Bahçelievler Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tam 178 gün sonra! İç mimarın ölümünde sır perdesi aralandı!
        Tam 178 gün sonra! İç mimarın ölümünde sır perdesi aralandı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Kediler poşetle oynuyordu! Parkta Cenin!
        Kediler poşetle oynuyordu! Parkta Cenin!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te işçilerin kaldığı 5 konteyner yandı
        Gaziantep'te işçilerin kaldığı 5 konteyner yandı
        Gaziantep'te şantiyede işçilerin kaldığı 5 konteyner yandı
        Gaziantep'te şantiyede işçilerin kaldığı 5 konteyner yandı
        Nurdağı'nda "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı
        Nurdağı'nda "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı
        Depremzede terzi, konteyner çarşıda hayata yeniden başladı
        Depremzede terzi, konteyner çarşıda hayata yeniden başladı
        Gaziantep'te "Üreten Gaziantep kadınları çini sergisi" açıldı
        Gaziantep'te "Üreten Gaziantep kadınları çini sergisi" açıldı
        Gaziantep'te yaklaşık 1500 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi
        Gaziantep'te yaklaşık 1500 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi