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        Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı

        Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:53
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        Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
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        Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Rumen teknik adamla gündeme ilişkin konuları görüşmek üzere bir araya geldi belirtilerek, "Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır. Teknik direktör Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Sumudica yönetiminde son 11 maçta sadece bir kez kazanabilen ve 6 beraberlik, 4 yenilgiyle 9 puan alan Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'deki 28 maçta topladığı 28 puanla 18. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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