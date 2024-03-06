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        DASK Genel Müdürü Eren: Kahramanmaraş depremlerinde 35 milyar TL ödeme yaptık

        –DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren, "Kahramanmaraş depremlerinde DASK'a ulaşan toplam dosya sayısı 600 bin.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:05
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        DASK Genel Müdürü Eren: Kahramanmaraş depremlerinde 35 milyar TL ödeme yaptık
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        –DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren, “Kahramanmaraş depremlerinde DASK’a ulaşan toplam dosya sayısı 600 bin. Ödenen toplam tazminat tutarı ise 35 milyar TL’dir” dedi.

        Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen ‘7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması’nın finaline katıldı. Programa Eren’in yanı sıra; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

        Törende konuşan Selva Eren, 6 Şubat depremlerinin sebep olduğu büyük yıkımın ardından vatandaşların yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi. DASK’ın kurulduğu günden bu yana Kahramanmaraş merkezli depremlerin olduğu güne kadar ödediği rakamın 1,5 milyar TL olduğunu kaydeden Eren, “Bizler bu süreçte farklı görev ve sorumluluklar hissettik. Tüm dünyaya örnek olan böyle bir kurumun içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren çıtayı daha da yükseltmek için var gücümüz ile çalıştık. Bunun yanı sıra geldiğimiz günden itibaren yenilikler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Hasar yönetim sistemlerini güncellemek bunlardan birisiydi. DASK’ın hasar ödeme kapasitesini 25 milyar TL’den 280 milyar TL’ye çıkardık. Geçen yıl 6 Şubat depremleri sebebiyle büyük bir yıkım ve acı ile karşı karşıya kaldık. 6 Şubat depremlerinin sebep olduğu büyük yıkımın ardından vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Yalnızca Kahramanmaraş depremlerinde DASK’a ulaşan toplam dosya sayısı 600 bin, ödenen toplam tazminat tutarı ise 35 milyar TL’dir. Bu rakamlar yönetilen sürecin büyüklüğünü çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Bugün 12 milyon konutun zorunlu deprem sigortası ile güvence altında olmasından gurur duyuyoruz” dedi.

        Prof. Dr. Türkay Dereli ise, Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak böyle anlamlı bir projeye ev sahipliği yapmanın önemli olduğunu anlatarak, “7’nci depreme dayanıklı bina tasarımı yarışmasına ev sahipliği yapıyoruz. Gayet güzel bir yarışma oluyor. Türkiye’nin tüm üniversitelerinden katım oldu. Takımlar yarışıyor ve 24 takım finale kaldı. Bunun arkasında ise, 6-7 aylık bir ön çalışma var. Depreme dayanıklı, güvenilir, sağlam, sürdürülebilir binalar ve şehirler yapmak zorunda olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu başta mimarlık ve mühendislik öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlara bilinç oluşturmak için bu yarışma önemli” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından ‘Sağlam Binalar, Güçlü Yarınlar’ konseptiyle finale yükselen projelerin deprem testi gerçekleştirildi.

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