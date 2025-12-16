Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:09 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:09
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarının ardından maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket etti.

