Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

