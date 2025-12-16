Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarının ardından maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.