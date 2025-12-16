Nurdağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.F. (29) yönetimindeki 33 AJB 926 plakalı otomobil, Nurdağı -Belpınar karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
