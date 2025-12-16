Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:02 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:02
        Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        F.C. ( 30) idaresindeki 40 LC 668 plakalı tır, İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde R.S. (44) kontrolündeki 72 DA 704 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araç sürücüsü R.S. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan S.S. (44), Y.S. (13), E.S. (11) yaralandı.

        Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırılan yaralılar Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

