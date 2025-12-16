Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
F.C. ( 30) idaresindeki 40 LC 668 plakalı tır, İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde R.S. (44) kontrolündeki 72 DA 704 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü R.S. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan S.S. (44), Y.S. (13), E.S. (11) yaralandı.
Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırılan yaralılar Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
