        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Şifa deposu beyran, kış sofralarının vazgeçilmezi

        BEYZA NUR ERYILMAZ - UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği ilk Türk kenti Gaziantep'in tescilli lezzeti beyran, yapım tekniği ve içerdiği besleyici malzemelerle kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 12:50 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:50
        Şifa deposu beyran, kış sofralarının vazgeçilmezi
        

        Farklı coğrafyalardaki gastronomi ürünleri hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" adlı platformdaki "Dünyanın En İyi 100 Çorbası" listesinde ikinci sırada gösterilen beyran, yörede yüzyıllardır şifa deposu olarak biliniyor.

        Yüksek ateşte pişirilen kuzu eti, pirinç, bol sarımsak ve baharatlarla hazırlanan, sabah erken saatlerde tüketilmesiyle ünlenen beyran, günün her saatinde tercih ediliyor.

        Kazanlarda yaklaşık 12 saat pişirilen et ve haşlanmış pirincin bakır tabaklarda et suyu ve pul biberle buluşturulmasıyla hazırlanan beyran, birkaç dakika harlı ateşte pişirildikten sonra müşterinin isteğine göre acılı, orta acılı, az acılı ya da sarımsaklı servis ediliyor.

        Çorba ve ana yemek olarak değerlendirilen beyran, özellikle soğuk havalarda Gaziantep mutfağının en çok tüketilen lezzetleri arasında yer alıyor.

        - Dört mevsim sofrada

        Beyran ustası Ahmet Çadır, AA muhabirine, beyranın yüzyıllardır yörede lezzetle tüketildiğini söyledi.

        Beyranın içeriğindeki malzemeler sayesinde birçok vitamin barındırdığını belirten Çadır, şunları kaydetti:

        "Beyran eskiden daha çok kış ve bahar aylarında tüketilirdi. Günümüzde ise 12 ay boyunca yenilmeye başlandı. Gaziantepliler eskiden yalnızca sabahları tüketirdi, artık sabah ve akşam olmak üzere günün her saatinde yeniyor. Gaziantep'in kuru bir iklime sahip olması nedeniyle vücut direncini artırmak, antibiyotik ve C vitamini almak için beyran önemli bir besin. Abartısız söyleyebilirim ki Gaziantep'te her hafta mutlaka beyran yenir."

        - "Bu lezzeti dünyaya duyuracağız"

        Gaziantep'te şifa kaynağı olarak bilinen beyranı daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Çadır, "Beyranımızı birinci sıraya taşımak istiyoruz. Misafirlerimize daha fazla ikram ederek bu lezzeti dünyaya duyuracağız. Gaziantep, yüzyıllardır yemekleriyle meşhur bir şehir. Yerli ve yabancı turistlerin bu lezzet için kente ilgisi artacaktır." dedi.

        Vatandaşlardan Metin Atik ise çocukluğundan beri haftada en az bir kez beyran içtiğini vurgulayarak, "Beyran şifa deposu olarak, yaz kış, sabah, öğle ve akşam yenebilen bir yemek. Sağlık açısından da kimseye dokunmayan, herkesin tercih ettiği güzel bir lezzet." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

