Şifa deposu beyran, kış sofralarının vazgeçilmezi

BEYZA NUR ERYILMAZ - UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği ilk Türk kenti Gaziantep'in tescilli lezzeti beyran, yapım tekniği ve içerdiği besleyici malzemelerle kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Farklı coğrafyalardaki gastronomi ürünleri hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" adlı platformdaki "Dünyanın En İyi 100 Çorbası" listesinde ikinci sırada gösterilen beyran, yörede yüzyıllardır şifa deposu olarak biliniyor.

Yüksek ateşte pişirilen kuzu eti, pirinç, bol sarımsak ve baharatlarla hazırlanan, sabah erken saatlerde tüketilmesiyle ünlenen beyran, günün her saatinde tercih ediliyor.

Kazanlarda yaklaşık 12 saat pişirilen et ve haşlanmış pirincin bakır tabaklarda et suyu ve pul biberle buluşturulmasıyla hazırlanan beyran, birkaç dakika harlı ateşte pişirildikten sonra müşterinin isteğine göre acılı, orta acılı, az acılı ya da sarımsaklı servis ediliyor.

Çorba ve ana yemek olarak değerlendirilen beyran, özellikle soğuk havalarda Gaziantep mutfağının en çok tüketilen lezzetleri arasında yer alıyor.

- Dört mevsim sofrada Beyran ustası Ahmet Çadır, AA muhabirine, beyranın yüzyıllardır yörede lezzetle tüketildiğini söyledi. Beyranın içeriğindeki malzemeler sayesinde birçok vitamin barındırdığını belirten Çadır, şunları kaydetti: "Beyran eskiden daha çok kış ve bahar aylarında tüketilirdi. Günümüzde ise 12 ay boyunca yenilmeye başlandı. Gaziantepliler eskiden yalnızca sabahları tüketirdi, artık sabah ve akşam olmak üzere günün her saatinde yeniyor. Gaziantep'in kuru bir iklime sahip olması nedeniyle vücut direncini artırmak, antibiyotik ve C vitamini almak için beyran önemli bir besin. Abartısız söyleyebilirim ki Gaziantep'te her hafta mutlaka beyran yenir." - "Bu lezzeti dünyaya duyuracağız" Gaziantep'te şifa kaynağı olarak bilinen beyranı daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Çadır, "Beyranımızı birinci sıraya taşımak istiyoruz. Misafirlerimize daha fazla ikram ederek bu lezzeti dünyaya duyuracağız. Gaziantep, yüzyıllardır yemekleriyle meşhur bir şehir. Yerli ve yabancı turistlerin bu lezzet için kente ilgisi artacaktır." dedi.