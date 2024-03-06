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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrenciler fidan dikti

        Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) Nizip ilçesindeki yerleşkesinde, ortaokul öğrencileri fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:40 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:55
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrenciler fidan dikti
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        Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) Nizip ilçesindeki yerleşkesinde, ortaokul öğrencileri fidanı toprakla buluşturdu.

        Nizip Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Mehmet Hanifi Yaycı tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler fidan dikti.

        Yaycı, çocukların daha yeşil, daha huzurlu bir şekilde yaşamaları için, yeşili, ağacı ve iç içe yaşadığı tabiatı severek, koruma bilincini öğrenerek büyümelerini amaçladıklarını söyledi.

        Etkinliğe GAÜN Nizip Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli de katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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