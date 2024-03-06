Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğrenciler fidan dikti

Etkinliğe GAÜN Nizip Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli de katıldı.

Yaycı, çocukların daha yeşil, daha huzurlu bir şekilde yaşamaları için, yeşili, ağacı ve iç içe yaşadığı tabiatı severek, koruma bilincini öğrenerek büyümelerini amaçladıklarını söyledi.

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