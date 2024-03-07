Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce deprem bölgesinde 2500 kişilik iftar çadırları kurulacak

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, ramazan ayında 2 bin 500 kişiye iftar verilecek.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün, bölge müdürlükleri aracılığıyla kuracağı iftar sofralarında ihtiyaç sahiplerini misafir edeceğini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, pekiştirmek ve daha güçlü şekilde geleceğe aktarmak için her alanda çalıştıklarını aktaran Bozkurt, "Kuracağımız iftar noktalarımızda paylaşmanın, paylaştıkça çoğalmanın zenginliğini yaşayacağız. Biliyoruz ki, kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asli vazifemizdir. Vazifemizi layıkıyla ifa ederek vakıf kültürünün bize bıraktığı paha biçilemez mirası gelecek nesillere aktarmak için gayret etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Kahramanmaraş merkezde 1000, Nurdağı'nda konteyner kentte 1000 ve Kilis'te 500 kişilik olmak üzere 2 bin 500 kişilik iftar çadırları kuracaklarını, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da depremzedelerin yanında olacaklarını kaydetti.