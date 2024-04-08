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        Gaziantep'te geleneksel "bayram kömbesi" üretimi devam ediyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ramazanın son haftasında başlanan ve arife gününe dek sürdürülen geleneksel "bayram kömbesi" üretimi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:53 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:53
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        Gaziantep'te geleneksel "bayram kömbesi" üretimi devam ediyor
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ramazanın son haftasında başlanan ve arife gününe dek sürdürülen geleneksel "bayram kömbesi" üretimi sürüyor.

        Kentin özel bayram lezzetlerinden olan kömbe geleneği, İslahiye'de bir asrı aşkın süredir yaşatılıyor. Önceden evlerde sabaha kadar üretilen kömbe, şimdi ise pide fırınlarında yapılıyor.

        İlçede fırın işletmecisi Hasan Pamuk, AA muhabirine, geçen yıl depremden dolayı üretim yapamadıklarını söyledi.

        Geleneksel üretime devam ettiklerini anlatan Pamuk, zeytinyağlı, tahinli, haşhaşlı, fıstıklı, cevizli kömbe çeşitlerini de satışa sunduklarını belirtti.

        Yurt içi ve yurt dışından talepler geldiğini dile getiren Pamuk, kömbenin uzun süre bayatlamadan dayanabildiğini kaydetti.

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