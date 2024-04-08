Antep baklavasında üretim Ramazan Bayramı öncesinde iki katına çıktı

Gaziantep'in tescilli ve coğrafi işaretli lezzeti Antep baklavasının üretimi Ramazan Bayramı öncesinde iki katına çıktı.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde "Antep baklavası" olarak coğrafi işaretli Türkiye'nin ilk tescilli ürünü, Ramazan Bayramı'nda ikramlıklar arasında ilk sırada yer alacak.

Bir ustanın el emeğiyle tepsisini ortalama 4-5 saatlik sürede hazırladığı Antep baklavası, Ramazan Bayramı öncesinde hem yurt içinden hem de yurt dışından talep görüyor. Firmalar ise taleplere yetişebilmek için fazla mesai yapıyor.

Baklava üreticisi Levent Aktaş, AA muhabirine, baklava denilince Gaziantep'in akla geldiğini, bayramda misafirlerine baklava ikram etmek isteyen yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine siparişleri yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi. Aktaş, "9 gün tatil olmasından dolayı da insanlar tatile gidiyorlar ve giderken yanlarına hediyelik alıyorlar. Amerika'dan Japonya'ya kadar birçok ülkeye tatlı gönderiyoruz. Arap ülkelerinde en çok Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine tatlı gönderiyoruz. Türkiye'de yoğunluk İstanbul, Ankara, İzmir oluyor ama diğer illerimizden de sipariş geliyor." diye konuştu.