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        Antep baklavasında üretim Ramazan Bayramı öncesinde iki katına çıktı

        Gaziantep'in tescilli ve coğrafi işaretli lezzeti Antep baklavasının üretimi Ramazan Bayramı öncesinde iki katına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:36
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        Antep baklavasında üretim Ramazan Bayramı öncesinde iki katına çıktı
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        Gaziantep'in tescilli ve coğrafi işaretli lezzeti Antep baklavasının üretimi Ramazan Bayramı öncesinde iki katına çıktı.

        Avrupa Birliği (AB) nezdinde "Antep baklavası" olarak coğrafi işaretli Türkiye'nin ilk tescilli ürünü, Ramazan Bayramı'nda ikramlıklar arasında ilk sırada yer alacak.

        Bir ustanın el emeğiyle tepsisini ortalama 4-5 saatlik sürede hazırladığı Antep baklavası, Ramazan Bayramı öncesinde hem yurt içinden hem de yurt dışından talep görüyor. Firmalar ise taleplere yetişebilmek için fazla mesai yapıyor.

        Baklava üreticisi Levent Aktaş, AA muhabirine, baklava denilince Gaziantep'in akla geldiğini, bayramda misafirlerine baklava ikram etmek isteyen yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine siparişleri yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Aktaş, "9 gün tatil olmasından dolayı da insanlar tatile gidiyorlar ve giderken yanlarına hediyelik alıyorlar. Amerika'dan Japonya'ya kadar birçok ülkeye tatlı gönderiyoruz. Arap ülkelerinde en çok Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine tatlı gönderiyoruz. Türkiye'de yoğunluk İstanbul, Ankara, İzmir oluyor ama diğer illerimizden de sipariş geliyor." diye konuştu.

        - Bayram öncesi günlük üretim 65-70 tona çıkıyor

        Ömer Faruk Çiftçi de Ramazan Bayramı öncesinde siparişleri yetiştirmek için imalathanede 100'ü aşkın personel ve ustanın üretim yaptığını belirtti.

        Çiftçi, "Gaziantep'te günlük baklava üretimi 30-35 ton civarı ama Ramazan Bayramı'nda bu 65-70 ton civarında oluyor. Gelen bayram siparişlerini yurt içine 24 saatte teslim ediyoruz. Yurt dışına da 48 saatte adrese teslim ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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