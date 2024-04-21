Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türk halıcılar, ihracattaki yeni rotaları "Batı Afrika"ya odaklandı

        Türkiye'deki halı üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyesi firmalar, ihracatlarını yükseltmek için Batı Afrika ülkelerine yöneldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk halıcılar, ihracattaki yeni rotaları "Batı Afrika"ya odaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'deki halı üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyesi firmalar, ihracatlarını yükseltmek için Batı Afrika ülkelerine yöneldi.

        GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yazılı açıklamasında, 27 kişilik heyetle Batı Afrika ülkeleri Moritanya ve Senegal'de çeşitli temaslarda bulunduklarını belirtti.

        Söz konusu ülkelerdeki halı ithalatçıları ve iş insanlarıyla görüştüklerini anlatan Kaplan, dünya halı ihracatında lider olan Gaziantep'in liderliğini sürdürmesini amaçladıklarını ifade etti.

        Kaplan, ihracatlarını artırmayı hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Yurt dışı pazar arayışlarına büyük önem veriyoruz. Yurt dışındaki mevcut pazarlarımızı güçlendirirken yeni pazar bularak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla farklı kıtalardaki hedef ülkelere yönelik sürdürdüğümüz pazar arayışlarına Moritanya ve Senegal ile devam ediyoruz. Batı Afrika'daki bu ülkeler, sahip oldukları ekonomik potansiyelle dikkat çekiyor. Ziyaretlerle bu iki ülke ile olan ticaretimizin hızlı bir şekilde artmasını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te hafif ticari araç, ters döndü; 6 yaralı
        Gaziantep'te hafif ticari araç, ters döndü; 6 yaralı
        14 yaşındaki kız, tartıştığı babasını uyurken boğazını keserek öldürdü
        14 yaşındaki kız, tartıştığı babasını uyurken boğazını keserek öldürdü
        Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Gaziantep'te tarlaya gömülü 25 kilo uyuşturucu bulundu
        Gaziantep'te tarlaya gömülü 25 kilo uyuşturucu bulundu
        Gaziantep'te 10 bin dönümde bezelye hasadı başladı
        Gaziantep'te 10 bin dönümde bezelye hasadı başladı
        Gaziantep'te uyuşturucu ve silahla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu ve silahla yakalanan şüpheli tutuklandı