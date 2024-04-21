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        14 yaşındaki kız, tartıştığı babasını uyurken boğazını keserek öldürdü

        GAZİANTEP'te S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:58 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:00
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        14 yaşındaki kız, tartıştığı babasını uyurken boğazını keserek öldürdü
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        GAZİANTEP'te S. Y. (14), uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim. Y.'yi (35) uyuduğu sırada boğazını keserek öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S. Y. uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim Y. ile dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından S.Y., sabah erken saatlerde uyuyan babası İbrahim Y.'nin boğazını bıçakla kesti. Olayı fark eden annesi Halime Y.'nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Y.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından götürüldüğü adli tıp morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şüpheli S.Y. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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