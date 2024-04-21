Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 34 FMZ 503 plakalı hafif ticari araç, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Kömürler Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki E.A, Y.A, R.A, Y.A. ve Z.A. yaralandı.
Ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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