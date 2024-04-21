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        Gaziantep'te yüzme ve mangala yarışları yapıldı

        Şehitkamil Belediyesi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mangala ve yüzme yarışları düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:58
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        Gaziantep'te yüzme ve mangala yarışları yapıldı
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        Şehitkamil Belediyesi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mangala ve yüzme yarışları düzenledi.

        Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen Mangala Turnuvası'na 8 ile 16 yaş kategorilerine 212 çocuk katıldı.

        Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 8 kulüpten 58 kadın, 66 erkek olmak üzere 124 sporcu mücadele etti.

        Etkinliklere katılan aileler ise müsabakaları tribünden takip etti.

        Yarışmacılara, katıldığı branşlara göre çeşitli hediyeler verildi.

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