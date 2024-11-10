Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meydandaki tören sona erdi.

- Şanlıurfa

Daha sonra Karaköprü Öğretmenevi'nde devam eden anma programında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Biz de emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti Devletini daha güçlü, milletimizi de refah içerisinde yaşatacak şekilde emanetinize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında hedefimiz aziz milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak, bilimde, sanayide ve teknolojide yarışmak ve ebediyete kadar Anadolu'da hür ve bağımsız yaşamaktır. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Anma programı, daha sonra Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.