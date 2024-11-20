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        Gaziantep'te FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te FETÖ'ye üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 20:26 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:26
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        Gaziantep'te FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te FETÖ'ye üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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