Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İslahiye'de fay hatları çalışmasını inceledi:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye'de diri fayların belirlenmesi çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İslahiye'de fay hatları çalışmasını inceledi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye'de diri fayların belirlenmesi çalışmalarını inceledi.

        Karaoğlu, Ortaklı Mahallesi'nde Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformunca yürütülen proje kapsamında yapılan çalışmaları inceleyerek Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den bilgi aldı.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, afet risk yönetimi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Depremin engellenme şansı olmadığını ancak tedbirleri güçlendirmek istediklerini aktaran Karaoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu coğrafyada depremler olacak, olmaya devam edecek. Bizim yapmamız gereken bunu bilerek buna uygun yaşam mekanları oluşturmak, buna uygun binalar yapmak, buna uygun şehirler kurmak, her şeyimizi buna uygun yapmak. Bunun tersini yaparsak ne olur? Her depremden sonra olduğu gibi yine acılar yine gözyaşları olur, bunu arzu etmiyoruz. Biz afetin risk tarafını yönetmek istiyoruz. Vatandaşlarımız AFAD'ı afet sonrası değil afet öncesi hatırlasın istiyoruz. Depremler olduğunda en hazırlıklı şekilde yakalanalım diye temenni ediyoruz. Şu an da bu çapta dünyada yürütülen en büyük projeyi yürütüyoruz. 132 diri fayda aynı anda çalışma yapılıyor ve bu, önemli bir çalışma."

        Programa; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, kurum amirleri ve ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Cansız bedenleri bulunmuştu! Sebebi belli oldu
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Aslı öğretmen işitme engellilere işaret dilini öğretiyor
        Aslı öğretmen işitme engellilere işaret dilini öğretiyor
        Gaziantep FK, Saborit'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
        Gaziantep FK, Saborit'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Gaziantep FK, Başakşehir maçına hazır
        Gaziantep FK, Başakşehir maçına hazır
        Gaziantep'te kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı
        Gaziantep'te kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı
        GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
        GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi