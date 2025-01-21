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        AB Komisyonu üyesi Lahbib, Gaziantep'te

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 22:57 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:57
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        AB Komisyonu üyesi Lahbib, Gaziantep'te
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        Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber ile bir araya geldi.

        Lahbib, Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Başkan Şahin ve Vali Çeber'den 6 Şubat depremleri sonrası toparlanma süreci ve Suriyelilere verilen desteklerle ilgili bilgi aldı.

        Suriye'deki kriz başladığından bu yana her zaman desteklerinin ana merkezinin Gaziantep olduğunu anlatan Lahbib, Gaziantep halkına ve yöneticilerine göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

        Avrupa Birliğinin 21 ortak kuruluşla birlikte yaklaşık 100 insani projeye imza atarak, 2012'den bu yana insani yardım finansmanı anlamında 3,5 milyar avroluk bir destek sunduklarını hatırlatan Lahbib, şunları kaydetti:

        "Avrupa Birliği tarihindeki en büyük insani yardım programını burada yürütüyor. Acil durum sosyal güvenlik ağı programı çerçevesinde 80 ay boyunca kesintisiz 2.3 milyar euro nakdi yardım yapıldı. 6 Şubatta meydana gelen deprem çok geniş bölgeyi etkiledi. Bu afet burada yaşayan insanların hayatlarını da mültecilerin hayatlarını da daha da zorlaştırdı. Gerçek dostların kim olduğu zor zamanda anlaşılır. Depremin hemen arkasından Avrupa Birliği bölgeye çeşitli destekler gönderdi."

        Lahbib, Nurdağı'nda gerçekleştireceği ziyaretlerde gönderilen desteklerin nasıl kullanıldığını yerinde inceleyeceğini, hem vatandaşlarla birebir konuşma fırsatının olacağını hem de Suriye'de yerinden edildikten sonra burada depremi yaşayanlarla görüşmek istediğini söyledi.

        Suriye'de ihtiyaç duyulan konular için her türlü desteği sunmak istediklerini belirten Lahbib, "Türkiye'nin aracılığıyla yeni yardımları ulaştırmak istiyoruz. Suriyelilerin oraya gidip orada durumu görüp, isteyen geri Türkiye'ye dönüyor, kalmak isteyen istediği kadar kalabiliyor. İnsan onuruna yakışır bir şekilde kendi isteğiyle gidebilmelerinden dolayı sizi kutluyorum. Türkiye'nin aldığı bu karardan dolayı çok mutlu oldum" ifadelerine yer verdi.

        Lahbib, toparlanma çalışmaları için bölgeye desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 100 bin Suriyeli çocuğun kentte eğitim gördüğünü, bu yüzden Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin yakın olarak çalıştığı paydaşları olduğunu belirtti.

        Halep ile önceden kardeş belediye olduklarını hatırlatan Başkan Şahin, Avrupa Birliği projelerinde önceliğin eğitime verilmesi gerektiğini anlattı. Şahin, "Avrupa'nın en büyük sorunu düzensiz göç. Düzensiz göçün önlenmesi için bizim şehrimizdeki 100 bin çocuğun okul ihtiyacını orada karşılayacağımız okullaşmayı tamamlamamız lazım." diye konuştu.

        Vali Kemal Çeber de gelen desteklerin nasıl değerlendirildiğine ilişkin bilgilendirme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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