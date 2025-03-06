Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da iftar programı düzenledi

Örs, birlikte iftar yaptıkları için mutlu olduğunu belirterek, yardımlarının süreceğini söyledi.

TDV, yerel kurumların işbirliğinde bir düğün salonunda 500 kişilik iftar programı organize etti.

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