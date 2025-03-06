Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da iftar programı düzenledi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi şehrinde iftar verdi.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi şehrinde iftar verdi.
TDV, yerel kurumların işbirliğinde bir düğün salonunda 500 kişilik iftar programı organize etti.
Ezanın okunmasının ardından TDV ekip sorumlusu Hüseyin Örs ve beraberindeki 3 görevli, Pakistanlılarla birlikte oruçlarını açtı.
Örs, birlikte iftar yaptıkları için mutlu olduğunu belirterek, yardımlarının süreceğini söyledi.
Daha sonra iftar programının düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere plaket verildi.
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