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        Nurdağı'nda "İyilik ayı ramazan" etkinliği düzenlendi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı Nurdağı Şube Başkanlığı, İlçe Müftülüğü ile Hollanda Diyanet Vakfı gönüllüleri işbirliğinde "İyilik ayı ramazan" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:19
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        Nurdağı'nda "İyilik ayı ramazan" etkinliği düzenlendi
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı Nurdağı Şube Başkanlığı, İlçe Müftülüğü ile Hollanda Diyanet Vakfı gönüllüleri işbirliğinde "İyilik ayı ramazan" etkinliği düzenlendi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde Gaziantep İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliğe İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Nurdağı Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk, İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

        Etkinlik kapsamında yaşlıların konteynerlerinde genel temizlik yapıldı,150 aileye gıda kolisi teslim edildi.

        Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız, etkinlik ile gönüllere dokunmaya çalıştıklarını ifade ederek, ”Etkinliğimizde İl Müftülüğümüz ve Hollanda’dan buralara kadar gelerek gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla yanımızda olan Hollanda Diyanet Vakfı görevlileri ile birlikte çocuklarımıza moral verip, onların yüzlerini güldürürken, ihtiyaç sahibi depremzede ailelerimize ise gıda paketi ve nakdi yardım desteği gerçekleştirdik” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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