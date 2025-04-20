Gaziantep'te ağır hasarlı bina yıkımında çökme meydana geldi
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ağır hasarlı bina yıkımında 6. katta çökme oldu.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ağır hasarlı bina yıkımında 6. katta çökme oldu.
Değirmiçem Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören apartmanın yıkımı için bir süre önce çalışma başlatıldı.
Yıkım çalışmaları 6. katta devam ederken çökme meydana geldi.
Yıkımı gerçekleştiren iş makinesi de çökme ile aşağı düştü.
Sürücü yara almadan kurtulurken, hasarlı bina içinde kalan iş makinesinin vinçle çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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