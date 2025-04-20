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        Gaziantep'te ağır hasarlı bina yıkımında çökme meydana geldi

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ağır hasarlı bina yıkımında 6. katta çökme oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:21 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:26
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        Gaziantep'te ağır hasarlı bina yıkımında çökme meydana geldi
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ağır hasarlı bina yıkımında 6. katta çökme oldu.

        Değirmiçem Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören apartmanın yıkımı için bir süre önce çalışma başlatıldı.

        Yıkım çalışmaları 6. katta devam ederken çökme meydana geldi.

        Yıkımı gerçekleştiren iş makinesi de çökme ile aşağı düştü.

        Sürücü yara almadan kurtulurken, hasarlı bina içinde kalan iş makinesinin vinçle çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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