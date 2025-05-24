Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirlerin isimleri parka verildi

Muhammed Abdulkadir Esen'in babası Cemal Esen de Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Umut Yakup Tanrıöver'in babası Mutlu Tanrıöver, oğlunun isminin yaşatılmasından mutlu olduğunu ifade etti.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ise gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirterek, görevi başında vefat eden Esen ve Tanrıöver'i kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.

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