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        Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirlerin isimleri parka verildi

        Gaziantep'te, 2022'de kaza yapan araca müdahale ederken yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'in isimleri parka verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:27
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        Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirlerin isimleri parka verildi
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        Gaziantep'te, 2022'de kaza yapan araca müdahale ederken yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'in isimleri parka verildi.

        Sacır Mahallesi'ndeki parkın açılışında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, hayatını kaybeden iki muhabire Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

        Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ise gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirterek, görevi başında vefat eden Esen ve Tanrıöver'i kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.

        Umut Yakup Tanrıöver'in babası Mutlu Tanrıöver, oğlunun isminin yaşatılmasından mutlu olduğunu ifade etti.

        Muhammed Abdulkadir Esen'in babası Cemal Esen de Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

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