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        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:44 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:44
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        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Gaziantep'te, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar, serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölgeliklerde dinlenmeyi tercih ederken bazıları ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

        - Şanlıurfa

        Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi.

        Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaktan korunmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

        Bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlar ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.

        Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında da sakinliğin olduğu görüldü.

        - Kilis

        Sıcaklığın 41 derece ölçüldüğü Kilis'te serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarla park ve bahçelerde zaman geçirdi.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

        Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

        - Adıyaman

        Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, vatandaşlar serinlemek için parklardaki gölgelik alanları tercih etti. Çocuklar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

        Havuz işletmecisi Uğur Sever, AA muhabirine, hava sıcaklıkları 40 derecenin altına hiç inmediğini, vatandaşların iş çıkış ve öğlen saatlerinde havuzda serinlemeye geldiğini söyledi.

        Demir ustası Ramazan Saygılı da bunaltıcı sıcaklarda demir bağladıklarını ve zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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