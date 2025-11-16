Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde 325 bin kişiyi ağırladı

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Türkiye'nin yüzölçümü ve barındırdığı tür bakımından en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde 325 bin kişiyi misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 11:24 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde 325 bin kişiyi ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Türkiye'nin yüzölçümü ve barındırdığı tür bakımından en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde 325 bin kişiyi misafir etti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulan parkta, 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvan barınıyor.

        Başta çevre iller olmak üzere yurdun dört bir yanından ziyaretçiyi ağırlayan parkta, ara tatil olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi.

        Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçilerin olduğunu ifade eden Özsöyler, "9 günlük tatil boyunca burayı 325 bin kişi ziyaret etti. Özellikle çevre illerden bahçemize ziyarete geliyorlar. Safari Parkı, Zooloji Doğa Müzesi, Tropik Kelebek Merkezi, yırtıcılar, filler, zürafalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çocuklar kitaplarda, televizyonda gördükleri hayvanları burada canlı olarak görüyorlar ve güzel vakit geçiriyorlar." diye konuştu.

        - Kent turizmine de katkı sunuyor

        Ziyaretçi yoğunluğunun kent turizmine de katkı sunduğunu ifade eden Özsöyler, "Gelen misafirler, kent ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Gaziantep'in gastronomi şehri olması nedeniyle yöresel yemekleri tadıyorlar ve alışveriş yapıyorlar." dedi.

        Yeni yılda "Yırtıcı adası", "Afrika savana" ve "Tünel akvaryumu" açacaklarını ve yeni canlılar getireceklerini belirten Özsöyler, bu yeniliklerle ziyaretçi sayılarının daha da artacağını kaydetti.

        - Ziyaretçiler

        Kemal Özgül, 3 çocuğuyla birlikte ara tatilde Kayseri'den geldiklerini ifade ederek, Doğal Yaşam Parkı'nı çok beğendiklerini söyledi.

        Derya Polat ise ara tatili değerlendirmek için Mersin'den geldiklerini, kentte ve doğal yaşam parkında gezdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te grip olanlar iyileşmek için beyran içiyor
        Gaziantep'te grip olanlar iyileşmek için beyran içiyor
        Gaziantep'te 80 yaşındaki kalay ustası mesleğini 70 yıldır sürdürüyor İlerl...
        Gaziantep'te 80 yaşındaki kalay ustası mesleğini 70 yıldır sürdürüyor İlerl...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor
        Gaziantep'te dolu etkili oldu: Cadde ve sokaklar beyaza büründü
        Gaziantep'te dolu etkili oldu: Cadde ve sokaklar beyaza büründü
        FETÖ şüphelisi, JASAT ekipleri tarafından yakalandı
        FETÖ şüphelisi, JASAT ekipleri tarafından yakalandı
        Tekvandocu babanın vakit geçirsinler diye salona götürdüğü 3 kızı milli tek...
        Tekvandocu babanın vakit geçirsinler diye salona götürdüğü 3 kızı milli tek...