Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde 325 bin kişiyi ağırladı

ADSIZ GÜNEBAKAN - Türkiye'nin yüzölçümü ve barındırdığı tür bakımından en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde 325 bin kişiyi misafir etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulan parkta, 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvan barınıyor.

Başta çevre iller olmak üzere yurdun dört bir yanından ziyaretçiyi ağırlayan parkta, ara tatil olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçilerin olduğunu ifade eden Özsöyler, "9 günlük tatil boyunca burayı 325 bin kişi ziyaret etti. Özellikle çevre illerden bahçemize ziyarete geliyorlar. Safari Parkı, Zooloji Doğa Müzesi, Tropik Kelebek Merkezi, yırtıcılar, filler, zürafalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çocuklar kitaplarda, televizyonda gördükleri hayvanları burada canlı olarak görüyorlar ve güzel vakit geçiriyorlar." diye konuştu.