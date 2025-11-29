Gaziantep'te aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Gaziantep'te aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Nurdağı ilçe girişinde yol denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.
Yapılan aramada 200 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 102 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
