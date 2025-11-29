Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 09:55 Güncelleme: 29.11.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.A. (32) idaresindeki 49 ABL 646 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa karayolu Ağabey Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen N.O. (39) yönetimindeki 27 SK 519 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

        Benzer Haberler

        Düşürdüğü 40 gram altın 40 tonluk çöplükte bulundu, gözyaşlarına hakim olam...
        Düşürdüğü 40 gram altın 40 tonluk çöplükte bulundu, gözyaşlarına hakim olam...
        Gaziantep'te hasta olan vatandaşlar çareyi aktarlarda arıyor Havaların soğu...
        Gaziantep'te hasta olan vatandaşlar çareyi aktarlarda arıyor Havaların soğu...
        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen Medical Point'te
        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen Medical Point'te
        GTO'nun Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
        GTO'nun Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
        Yayaya yol veren minibüse çarpan motosikletli yaralandı
        Yayaya yol veren minibüse çarpan motosikletli yaralandı
        Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şubesi'nden üyelerine ücretsiz eğitim
        Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şubesi'nden üyelerine ücretsiz eğitim