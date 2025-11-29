Gaziantep'te traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.A. (32) idaresindeki 49 ABL 646 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa karayolu Ağabey Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen N.O. (39) yönetimindeki 27 SK 519 plakalı traktörle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
