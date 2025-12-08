Habertürk
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Giriş: 08.12.2025 - 19:57 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:57
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlünün adresi tespit edildi.

        Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

