Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 137 şişe gümrük kaçağı alkol, 89 litre kaçak alkol ve 100 boş alkol şişesi ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

