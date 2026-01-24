Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te polisler kar topu oynadı

        Gaziantep'te etkisini gösteren karın ardından polis ekipleri kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 17:53 Güncelleme: 24.01.2026 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te polisler kar topu oynadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te etkisini gösteren karın ardından polis ekipleri kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Kentte iki gündür etkisini gösteren yağış cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

        Yağış sonrası dışarı çıkan vatandaşların yanı sıra polis ekipleri de karın keyfini yaşadı.

        Polis ekipleri kar topu oynadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Altunkaya ailesinin acı günü
        Altunkaya ailesinin acı günü
        Alacak meselesi nedeniyle arkadaşı tarafından otomobilde tabancayla öldürül...
        Alacak meselesi nedeniyle arkadaşı tarafından otomobilde tabancayla öldürül...
        Eski eşine vahşeti yaşatan şahsın olay sonrası kaçma anları kamerada Gazian...
        Eski eşine vahşeti yaşatan şahsın olay sonrası kaçma anları kamerada Gazian...
        Boşanma aşamasındaki eşini koli bandı ile bağlayıp, başından aşağı kezzap d...
        Boşanma aşamasındaki eşini koli bandı ile bağlayıp, başından aşağı kezzap d...
        Gaziantep'te 1,8 milyon TL değerinde elektronik eşya ele geçirildi: 2 gözal...
        Gaziantep'te 1,8 milyon TL değerinde elektronik eşya ele geçirildi: 2 gözal...
        Gaziantep'te kayıp olarak aranan şahıs aracında öldürülmüş halde bulundu Ka...
        Gaziantep'te kayıp olarak aranan şahıs aracında öldürülmüş halde bulundu Ka...