Gaziantep'te polisler kar topu oynadı

Gaziantep'te etkisini gösteren karın ardından polis ekipleri kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Kentte iki gündür etkisini gösteren yağış cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yağış sonrası dışarı çıkan vatandaşların yanı sıra polis ekipleri de karın keyfini yaşadı. Polis ekipleri kar topu oynadı.

