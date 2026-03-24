Gaziantep'te polise silahla mukavemet gösteren firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polise silahla mukavemet gösteren firari hükümlü yakalandı. Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazikent Mahallesi'nde hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi. Polis ekiplerine silahla mukavemet gösteren hükümlü, özel harekat polislerinin desteğiyle ikametinde yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.