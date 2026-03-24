Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz'ın UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.



Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Nihad Mujakic ve Myenty Abena katılmadı.



Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.



Tedavi süreçleri devam eden Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek, Nazım Sangare ve Denis Draguş da özel program eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarına başladı.



Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

