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Halı Tasarım Yarışması finalinde tasarımcılara ödül GAÜN bünyesinde halı tasarım bölümü ...

İHA

Altıncı Makine Halısı Tasarım Yarışmasına katılarak ilk beş dereceye giren eserlerin sahipleri GAİB hizmet binasında düzenlenen ödül töreniyle ödüllendirildi.

Halı Tasarım Yarışması finalinde tasarımcılara ödül GAÜN bünyesinde halı tasarım bölümü kuruluyor Halı sektörü yeni nesil tasarımcılarını bekliyor Tasarım ürünlere yüksek katma değer sağlar

Altıncı Makine Halısı Tasarım Yarışmasına katılarak ilk beş dereceye giren eserlerin sahipleri GAİB hizmet binasında düzenlenen ödül töreniyle ödüllendirildi.
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, yüksek katma değerli ürünler için kaliteli tasarımların önemli olduğuna dikkat çekerek, yarışmaya giren eser sahiplerini kutladı.
Ticaret Bakanlığı’nın desteği, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenen Tasarım Günleri 2019 ve 6 Makine Halı Tasarım Yarışması Finali kapsamında tasarım yarışmasında finale kalan 20 tasarım arasında ilk beş dereceye giren eserler, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ile akademisyenler, firma temsilcileri ve davetlilerin katıldığı törende ödüller sahiplerini buldu.
Çin’le aramızdaki uçurumu kapatmamız lazım
Gerek Gaziantep, gerekse Türkiye için önemli bir etkinlik olan tasarım yarışmasının halı sektörü üçün büyük önem taşıdığını ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep’te çok önemli bir etkinlik yapılıyor. Bu organizasyonu düzenleyen başta GAHİB ve Üniversitemiz bu etkinliğe uzaktan ve yakından gelerek destek veren herkesin bu başarıda katkısı var. İnanıyorum ki bu çalışma gelecek senelerde her yıl üzerine koyarak daha da iyi bir yere gelecek. Bugün bu tasamı konuşmamız, başlatmamız başlı başına önemli bir iş. Üretimde işçilikten kısabilirsiniz, hammaddeden kısabilirsiniz, enerjiden kısma şansınız yok. Bu üçünde de kıstığınızda aslında kalite düşüyor, sürdürülebilirliği kalmıyor. Yurt dışı rekabet için tasarımın olması lazım, markanın olması lazım, patentin olması lazım, reklamın olması lazım ve piyasada bir karşılığınızın olması lazım. Çin’den dahi daha ucuz mal üretmekte her halde Gaziantep’e özgü bir şey. Çin’le aramızdaki açığı kapatmakta fayda var. Burada tasarımcılarımızın, hocalarımızın çok önemli bir katkısı olur. Dereceye giren ve giremeyen herkesi tebrik ediyorum” dedi.
Halı tasarım bölümü müjdesi
Tasarımın sadece halı sektörü için değil bütün sektörler için büyük önem taşıdığını ifade eden Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Gaziantepli halıcılara üniversite bünyesinde halı tasarım bölümü kurulacağı müjdesini vererek, “Gaziantep’in ve Türkiye’n in en önemli sektörlerinden birisi olan halı sektörü için ruhlarını tasarımlarına işlerine veren tasarımcılara ihtiyacımız var. Elbette insanlar kolay kolay yetişmiyor. Bir sektörle başlayarak daha sonra çoklu sektörlerde tasarımcıların yetişmesini sağlayabiliriz. Dünyada tasarım katma değer açısından çok yüksek bir katma değere sahiptir. Dünya makine halısında yüzde altmışlık bir payı Gaziantep elinde tutuyorsa bu payı bırakmamak için her türlü çabayı sarf etmek zorunda. Türkiye’de halı tasarım bölümü adı altında bir bölüm yok. Bu bölümün Gaziantep Üniversitesinde kurulması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Halı tasarım bölümü yakın bir sürede açılacak ve açıldığı zaman da nitelikli ve kalifiye güzel tasarımlar yapan yeni bir nesil oluşturacağız. Bunları başarmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Beş yıl sonra kaliteli halı tasarımcılarımızdan oluşan önemli bir havuza sahip olacağız. Bunu başarırsak Türkiye içinde yeni bir model oluşturacağız. Yarışmaya katılan bütün tasarımcılarımızı ve böylesine önemli bir yarışmayı gerçekleştiren GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan’ın şahsında bütün halıcılarımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.
Gençlerimize imkan verildiğinde daha büyük başarılara imza atacağız
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle bu yıl altıncısını düzenlemiş olduğumuz Makine Halısı Tasarım Yarışması ile Makine Halıcılığı Sektörüne özgün tasarımlar kazandırmayı, “Tasarımcı” kimliğinin güçlenmesinin önünü açmayı, tasarım alanında sektöre kalifiye personel teminini ve üniversitesanayi işbirliğine katkıda bulunmayı amaçladık. Türkiye’nin dört biryanından tasarımcıların yarışmaya ilgisi memnuniyet verici. Bugün daha iyi görüyoruz ki gençlerimize imkân verildiği zaman daha büyük işler yapacaklardır. Yarışmaya katılan ve destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Onlar tasarladı Gaziantepli halıcılar dokudu
Tasarlayın Dokuyalım sloganıyla gerçekleştirilen 6. Makine Halı Tasarım Yarışmasına Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplam 126 tasarımın başvurusu yapıldı. Birinci jüri değerlendirmesi sonucunda 20 tasarım finale kalmaya hak kazandı. Bu 20 tasarım sponsor firmaların desteği ile halıya dönüştü. Çeşitli üniversiteler ve sektörel temsilcilerden oluşan jüri tarafından değerlendirilen tasarımlar arasında ilk 5 eser ödüllendirildi. Yarışmada birincilik ödülünü Gülbahar Gümüşten Infınıty adlı eseriyle, ikincilik ödülünü Şansım Televi Boğa Prehistoric Narratıon adlı eseriyle, üçüncülük ödülünü Nazlı Parçaoğlu Aura adlı eseriyle, dördüncülük ödülünü Güneş Turhan Lodos adlı eseriyle beşincilik ödülünü ise Şenay Subaşı Avar Rusty adlı eseriyle kazandı.
Büyük ödül Gülbahar Gümüşten’e gitti
Düzenlenen törende yarışmada Infınıty adlı eseriyle birincilik elde eden Gülbahar Gümüşten’e 15 Bin Türk lirası ödülünü Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ve GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan verdi. İkincilik ödülünü Prehistoric Narratıon adlı tasarımıyla kazTasarım yarışmasında üçüncülük ödülünü Aura adlı eseriyle kazanan Nazlı Parçaoğlu ise 8 Bin Türk Lirası ödülünü GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ve GAHİB Baanan Şansım Televi Boğa’ya ödülü olan 11 Bin Türk Lirası ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ve GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan verdi. şkanı Ahmet Kaplan’dan aldı. Yarışmada dördüncülüğü Lodos adlı eseriyle elde eden Güneş Turhan ise ödülünü TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ile Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ve GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan aldı. Yarışmada beşincilik ödülünü Rustly adlı tasarımıyla kazanan Şenay Subaşı Avar’a ödülü Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ile Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ve GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan tarafından verildi. Yarışmada finale kalan diğer eser sahiplerine de çeşitli ödüller ve katılım belgeleri verilirken yarışmanın her geçen gün daha da geliştiği ve önümüzdeki süreçte ortaokul ve meslek lisesi öğrencilerini de kapsayacak düzenlemeler yapılacağı ifade edildi.

GAZİANTEP

05 Ekim 2019 Cumartesi

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