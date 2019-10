Çiftçi dostu başkan, desteğini sürdürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçtiğimiz gün içerisinde Kapçağız Köyü’nde başlattığı 2.000 ton gübre dağıtımını Sarıt Köyü’nde devam ettirdi.

Çiftçiye vermiş olduğu buğday, arpa tohumu, gübre, zeytin ve fıstık fidanı desteği ile çiftçinin yüzünü güldüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2.000 ton gübre dağıtımının devamını Sarıt Köyü’nde sürdürdü. Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Çiftçilerimize desteğimiz sürecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her sene olduğu gibi bu sene de Şahinbey Belediyesi olarak ilçedeki çiftçilere desteklerini sürdürdüklerini belirterek, “Üç yıldan bu yana çiftçiye destek oluyoruz. Şu ana kadar 6.000 ton gübre, buğday ve arpa dağıttık. Her yıl 3.500 ton yem desteğinde bulunuyoruz. İnşallah bu yılda yem dağıtımı yapacağız. Artık başladığımız işten geri adım atmak yok. Bunun dışında ne tür destek verebiliriz diye araştırmalarımız devam ediyor. Tarım il ve ilçe müdürlerimizle görüştük, çiftçilere hayvan yemi bitkisi tohumu dağıtacağız” dedi

Hayvan yetiştiricilerine müjde

Hayvan yetiştiricilerine inek, düve ve koyun dağıtımı yapmak istediklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu anlamda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Çiftçimize her anlamda destek olmak istiyoruz. Çünkü çiftçimiz ve çiftçilik çok önemlidir. Hükümetimizin elbette verdiği birçok destek var ama bunun yanı sıra biz de çiftçimize destek olacağız. Çiftçilerimizde bu arazilerine sahip çıksınlar. Hepimiz vatanımızı seviyoruz, vatanı sevmek demek herkesin işini en iyi şekilde yapması ile olur. Çiftçiler olarak arazilerinize sahip çıkacaksınız, burada bir tane ekilmeyen arazi kalırsa biz o zaman vazifemizi yapmamış oluruz. Ekimimizi yapacağız, tarlalarımıza, hayvanımıza bakacağız ve işimizi en iyi şekilde yapacağız. Bu şekilde verim artışı sağlayacağız” dedi.

Başkanımıza çok teşekkür ediyorum

İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, verilen destekten dolayı çiftçilerin memnun olduğunu belirterek “Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nun projeleri saymakla bitmiyor. Özellikle çiftçimize vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim sizlere bol bol bütçe versin, sizlerde o bütçeyle çiftçilerimize destek olun” diye konuştu.

Üretim açısından önemli bir proje

Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, bu yatırımın çok önemli dönüşleri olacağını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ne kadar teşekkür etsek azdır. Üretim açısından çok önemli bir proje yapıyor. 3 yıl içerisinde 6.000 ton gübreyi ve 6.000 ton tohumu çiftçimize dağıtmış olacağız. Bunun dönüşümü ise 2.000 ton tohumdan yaklaşık olarak 50.000 ton ürün olarak geri dönecek. Bu 75 Milyonluk bir kazanım demek. Samanı da eklediğimiz zaman yaklaşık 80 Milyonluk bir dönüş olacak. İç Anadoludan biçerciler buraya gelecek ve bu insanlar burada çalışarak kazanç sağlayacaklar. Bu projeye gönülden destek veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Tahmazoğlu, çiftçiyi üretime teşvik ediyor

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun bundan önceki yıllarda dağıttığı tohum, fidan, yem ve gübre konusunda hep bir dedikodu vardı. Bu da acaba bir seçim yatırımımı diye söyleniyordu. Ancak bu desteğin bir yatırım olmadığını herkese gösterdi. Bunun bir hizmet olarak çiftçiye, çiftçiden de halka döndüğünü biliyor. Çiftçilerimizi bu konuda ekime ve üretmeye teşvik ettiği için sonsuz teşekkür ederim” dedi.

