Gaziantep’te 122 şişe sahte içki ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyon sonucu 122 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte ve kaçak içki bulunduğu belirlenen bir iş yerine baskın yaptı. 23 Nisan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cadddesi üzerinde bulunan iş yerine yapılan operasyonda 122 şişe sahte alkol ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanırken şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

GAZİANTEP 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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