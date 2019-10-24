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2024 Dünya Bahçecilik EXPO’suna ilk adım AIPH Heyeti, Gaziantep için yeşil ışık yaktı

İHA

2024 Dünya Bahçecilik EXPO'su için başvuruya hazırlanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği'ni (AIPH) ağırladı.

2024 Dünya Bahçecilik EXPO’suna ilk adım AIPH Heyeti, Gaziantep için yeşil ışık yaktı

2024 Dünya Bahçecilik EXPO’su için başvuruya hazırlanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’ni (AIPH) ağırladı.
2024 Dünya Bahçecilik EXPO adaylığı için parklarda, teknik incelemelerde bulunan heyet Alleben Göleti, Fıstık Parkı, Botanik Bahçesi, Kavaklık Parkı ve Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi başta olmak üzere kent merkezindeki parkları gördü. Alleben Göleti civarındaki bin dönüm alana sıcak bakan teknik heyetin ön izlenimi olumlu geçti. AIPH Başkanı eski FloraHolland Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Oosterom, AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, AIPH Yönetim Kurulu Üyesi, Tayvan Çiçek Birliği Başkanı Kevin Chung, AIPH Yönetim Kurulu ÜyesiOrta Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ve AIPH Uluslararası İlişkiler Direktörü Elena Terekhova’dan oluşan Uluslararası Denetim Kurulu kararını ilerleyen günlerde açıklayacak.
“Bu işi başarabiliriz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği üyeleriyle bir araya geldi, kent içerisinde yürütülen yeşil alana yönelik projeleri dillendirdi. Şehrin grileşen yüzünü çok kısa sürede nasıl yeşille buluşturduklarını anlatan Şahin, bir büyük şehir için yeşilin ne kadar değerli olduğunu aktardı.
Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek yeşil projelerin detaylarını paylaşan Şahin, göreve geldiği günden bu güne şehri yeşillendirmek amacıyla hazırlanan projelerle gri alanlara dokunduklarını, 4 yılda 1 milyon 500 bin metrekare alanı yeşillendiklerini bildirdi. Şahin, Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklendiklerini belirterek, bu işi hep birlikte başarabileceklerini dile getirdi.
Oosterom, yeşil çalışmalardan çok etkilendi
AIPH Başkanıeski FloraHolland Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Oosterom ise, şehri gezdiklerinde park alanlarının iyi kullanıldığını belirterek, parkların EXPO için yeterliliğinden bahsetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in EXPO’ya yönelik kararlığını gördüklerini aktaran Oosterom, büyükşehir ekibinin bu konuda bilgili ve donanımlı olduğuna dikkati çekti.
Cumhurbaşkanlığının bu konuda verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Bernard Oosterom, yürütülen çalışmalardan çok etkilendiklerini sözlerine ekledi.

GAZİANTEP

24 Ekim 2019 Perşembe

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