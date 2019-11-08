Gaziantep'te 5 bin 145 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Güneş mahallesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Kaçak sigara ihbarı üzerine yapılan baskında 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan M.E.H. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

GAZİANTEP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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